Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno confessa l' omicidio | Non volevo perdere l' affidamento di mio figlio

Claudio Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, ad Anguillara. L’uomo ha confessato di aver agito per paura di perdere l’affidamento del figlio, spiegando le motivazioni che lo hanno condotto al tragico gesto. La confessione è stata resa davanti al giudice per le indagini preliminari, segnando un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base ha ammesso le sue responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. «Ho ucciso mia moglie per non perdere l'affidamento di mio figlio». Questo, in sintesi, il movente che l'uomo ha dato al gip. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il fermo dell'uomo accusato del femminicidio e occultamento del cadavere. L'interrogatorio davanti al gip L'interrogatorio di convalida dell'uomo è in corso, davanti al gip di Civitavecchia. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

