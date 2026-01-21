Federica Torzullo ha tentato di difendersi fino alla fine | Carlomagno voleva rendere il corpo irriconoscibile

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo ha tentato di opporsi fino all’ultimo, mentre Claudio Carlomagno cercava di rendere il suo corpo irriconoscibile, con ferite e tentativi di distruzione. La vicenda riguarda la sua tragica morte, durante la quale ha cercato di difendersi da un’aggressione violenta. Questa notizia ricostruisce gli ultimi momenti di Federica e i tentativi di nascondere la verità dietro la brutalità dell’evento.

Dalle 23 coltellata al collo e alla nuca ai tentativi di bruciare e fare a pezzi il corpo, per renderlo irriconoscibile e nasconderlo: come è morta Federica Torzullo, che fino alla fine ha provato a difendersi da Claudio Carlomagno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Federica Torzullo, il marito avrebbe tentato di bruciare il corpo: “È irriconoscibile”Il caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione per la brutalità dell’evento e le circostanze drammatiche che lo circondano.

Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggiFederica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, come emerge dall’autopsia.

