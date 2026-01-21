Federica Torzullo ha tentato di difendersi fino alla fine | Carlomagno voleva rendere il corpo irriconoscibile

Federica Torzullo ha tentato di opporsi fino all’ultimo, mentre Claudio Carlomagno cercava di rendere il suo corpo irriconoscibile, con ferite e tentativi di distruzione. La vicenda riguarda la sua tragica morte, durante la quale ha cercato di difendersi da un’aggressione violenta. Questa notizia ricostruisce gli ultimi momenti di Federica e i tentativi di nascondere la verità dietro la brutalità dell’evento.

Dalle 23 coltellata al collo e alla nuca ai tentativi di bruciare e fare a pezzi il corpo, per renderlo irriconoscibile e nasconderlo: come è morta Federica Torzullo, che fino alla fine ha provato a difendersi da Claudio Carlomagno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Torzullo, il marito avrebbe tentato di bruciare il corpo: “È irriconoscibile”Il caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione per la brutalità dell’evento e le circostanze drammatiche che lo circondano.

Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggiFederica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, come emerge dall’autopsia.

Federica Torzullo ha tentato di difendersi fino alla fine: Carlomagno voleva rendere il corpo irriconoscibileDalle 23 coltellata al collo e alla nuca ai tentativi di bruciare e fare a pezzi il corpo, per renderlo irriconoscibile e nasconderlo: come è morta Federica ... fanpage.it

Il massacro feroce di Federica: 19 coltellate su 23 al volto per cancellarla, il fuoco e il corpo straziato dal marito. Ha provato a difendersiL’esito dell’autopsia su Federica Torzullo. Claudio Carlomagno accusato di femminicidio: il nuovo reato prevede la pena dell’ergastolo. Ha tentato di bruciare il corpo con un liquido infiammabile. Il ... quotidiano.net

Radio1 Rai. . L'inchiesta sul #femminicidio di #Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, marito della vittima. Dai primi risultati dell'autopsia emerge che il corpo della donna sarebbe stato oltraggiat facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com