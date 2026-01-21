Federica Torzullo l' orrore del femminicidio dall' autopsia | Si è accanito sul corpo voleva renderla irriconoscibile Il movente e i messaggi

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, come emerge dall’autopsia. L’indagine rivela un attacco violento e brutale, con ventitre coltellate e segni di ustioni e amputazioni. Questi dettagli evidenziano la gravità del gesto e il movente dietro l’atto. Analizzare le cause e i messaggi nascosti può contribuire a comprendere meglio questa drammatica vicenda e a promuovere la sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Ventitre coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Sul corpo segni di ustioni e una gamba, la sinistra, completamente amputata. È il drammatico quadro che emerge dall'autopsia di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno e seppellita in un canneto alle spalle dell'azienda dell'uomo. Federica uccisa con 23 coltellate, l'autopsia: gamba amputata, bruciature sul viso, braccia e torace Federica Torzullo, l'autopsia L'esame autoptico ha confermato l'impianto accusatorio già messo in luce dai pm di Civitavecchia che ora contestano all'uomo il nuovo reato di femminicidio, oltre che l'occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Leggo.it

Ventitré coltellate, ustioni e un corpo mutilato: l’autopsia svela l’orrore sul femminicidio di Federica TorzulloL’autopsia su Federica Torzullo rivela ferite multiple, tra cui ventitré coltellate e ustioni, evidenziando una violenza estrema e ripetuta.

Femminicidio Federica Torzullo: «Un delitto efferato, con molta cattiveria, e il corpo era irriconoscibile»Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, con evidenti segni di estrema violenza.

