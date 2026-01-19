Federica Torzullo il marito avrebbe tentato di bruciare il corpo | È irriconoscibile

Il caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione per la brutalità dell’evento e le circostanze drammatiche che lo circondano. La vicenda evidenzia come un rapporto familiare possa degenerare in tragedia, con dettagli inquietanti come il tentativo del marito di bruciare il corpo. Un episodio che ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla violenza domestica.

Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia rappresenta una delle cronache più nere e drammatiche degli ultimi tempi, delineando un quadro di ferocia inaudita e di un legame familiare trasformatosi in tragedia. La vicenda ha subito una svolta decisiva con l’interrogatorio di garanzia di Claudio Carlomagno, marito della vittima, il quale ha però scelto la strada del silenzio. Davanti al giudice, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, lasciando che fossero gli atti giudiziari e le prove raccolte dagli inquirenti a parlare per lui. Il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha descritto uno scenario agghiacciante, definendo l’assassinio come un atto di una violenza tale da rendere il corpo della donna irriconoscibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, il corpo trovato nel campo del marito avrebbe i suoi vestiti: l’uomo è sotto interrogatorio

Federica Torzullo è stata trovata senza vita in un campo vicino alla proprietà del marito, i cui vestiti sono stati rinvenuti sul luogo. Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti per un'ispezione approfondita, avviando le indagini con l'ausilio di esperti e scavando in un'area specifica. La vicenda è oggetto di indagine, con l'uomo sotto interrogatorio per chiarire le circostanze della morte.

Federica Torzullo in Tv, il marito fa scena muta e Milo Infante sbotta: "Come pensava di farla franca?". - Milo Infante ha commentato sdegnato a Ore 14 nella puntata di lunedì 19 gennaio 2026 il delitto di Federica Torzullo, nella giornata in cui è stato interrogato il marito ... libero.it