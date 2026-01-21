Federica Torzullo Claudio Carlomango confessa l' omicidio | dettagli atroci

Claudio Carlomango ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo. La sua confessione conferma quanto si sospettava da tempo, portando alla luce dettagli inquietanti sull'accaduto. La vicenda rimane sotto approfondimento delle autorità, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle motivazioni e le circostanze dell'episodio.

Claudio Carlomagno ha confessato. L'uomo ha ammesso ciò che ormai era dato per certo: l'omicidio della moglie Federica Torzullo. Stando alle prime informazioni Carlomagno sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere. Dall'autopsia effettuata sul corpo della donna è emerso che è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali al lato destro del collo e sferrata da un aggressore mancino, proprio come Claudio. Ma questo dettaglio non è stato l'unico a far sospettare sin dai primi minuti gli inquirenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

