Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno confessa l' omicidio | rischi l' ergastolo

Da ilmessaggero.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, sta confessando il delitto. La confessione e le indagini in corso sono fondamentali per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. Nei suoi confronti i pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l'occultamento di cadavere. L'interrogatorio davanti al gip L'interrogatorio di convalida dell'uomo è in corso, davanti al gip di Civitavecchia. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. L'uomo avrebbe utilizzato una lama bitagliente ma al momento l'arma non è stata ancora trovata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

