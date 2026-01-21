Federica Torzullo Carlomagno usa il figlio per giustificare il femminicidio | Il coltello? Ancora in casa

Federica Torzullo è stata vittima di femminicidio, un tragico episodio confermato dall’arresto e dalla confessione di Claudio Agostino Carlomagno, suo marito. Il giudice ha convalidato l’arresto, evidenziando come l’uomo abbia cercato di giustificare il gesto, facendo riferimento a un coltello ancora presente in casa. Questa vicenda sottolinea l’importanza di affrontare con serietà e attenzione il fenomeno della violenza di genere.

