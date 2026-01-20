L'avvocato di Carlomagno arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo | È in stato confusionale

L’avvocato di Carlomagno, accusato di femminicidio per il tragico caso di Federica Torzullo, si trova attualmente in uno stato confusionale. Andrea Miroli, rappresentante legale, ha dichiarato che il suo cliente desidera parlare davanti al giudice. La situazione giuridica e le condizioni dell’indagato sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini.

A Fanpage.it l'avvocato di Carlomagno, Andrea Miroli ha detto: "È in stato confusionale, vorrei che parlasse davanti al giudice".🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati. Arrestato Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo: è accusato del femminicidio della donnaClaudio Carlomagno è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Federica Torzullo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Lascia la caserma di Anguillara l'avvocato Andrea Miroli difensore di Carlomagno: è lo stesso del caso Vannini; Quarto Grado: La scomparsa di Federica Torzullo: indagato il marito Claudio Carlomagno Video; Dai silenzi ai messaggi sul Whatsapp della moglie: i depistaggi di Claudio Carlomagno. Femminicidio di Federica Torzullo, domani nuovo interrogatorio per Claudio CarlomagnoL'uomo, accusato di aver ucciso e maciullato il corpo della moglie, ha deciso di rispondere alle domande CIVITAVECCHIA - Nuova svolta in vista per il femminici ... etrurianews.it Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.Dopo dieci giorni di silenzio e il ritrovamento del corpo della moglie sepolto nel terreno adiacente la sua ditta di scavi e movimentazione terra, Claudio Carlomagno ha deciso di parlare e dire ... ilgazzettino.it “Per quanto ne so, aveva intenzione di presentarsi di sua iniziativa in #caserma, ma è stato fermato prima”. A riferirlo è stato l’avvocato Andrea #Miroli, che assiste Claudio Alberto #Carlomagno, marito di Federica #Torzullo. Poco fa quattro vetture dei #cara x.com “Per quanto ne so, aveva intenzione di presentarsi di sua iniziativa in caserma, ma è stato fermato prima”. A riferirlo è stato l’avvocato Andrea Miroli, che assiste Claudio Alberto Carlomagno, marito di Federica Torzullo. Poco fa quattro vetture dei carabinieri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.