L'ho uccisa io Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo

Claudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione pubblica. Restano da chiarire le circostanze del tragico episodio e le motivazioni alla base del gesto. La procura prosegue nelle indagini per fare luce su quanto accaduto.

In corso l'interrogatorio di garanzia per Claudio Carlomagno: l'uomo starebbe rendendo piena confessione per il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati. L’avvocato di Carlomagno arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo: “È in stato confusionale”L’avvocato di Carlomagno, accusato di femminicidio per il tragico caso di Federica Torzullo, si trova attualmente in uno stato confusionale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Brooklyn, 22enne incriminato per l’omicidio della nonna. L’ho uccisa io; Omicidio di Sharon Verzeni: la sentenza contro Moussa Sangare slitta al 25 febbraio; Scontro sull'ultimo video della donna uccisa a Minneapolis; Annabella Martinelli svanita nel nulla dall’Epifania, a Padova un’altra misteriosa sparizione. L’ho uccisa io, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloIn corso l'interrogatorio di garanzia per Claudio Carlomagno: l'uomo starebbe rendendo piena confessione per il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo ... fanpage.it Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidioLe ammissioni del 57enne peruviano al magistrato dopo tre ore d’interrogatorio: Avevo aggredito un’altra ragazza, poi ho incontrato lei che mi ha chiesto soldi. Poi il racconto agghiacciante: Le ho ... ilgiorno.it LaPresse. . 23 coltellate. Così è stata uccisa Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia. I risultati dell'autopsia sono terribili: 19 fendenti hanno colpito collo e volto, altri 4 le mani, segno che ha tentato disperatamente di difendersi. Il marito Claudio Carl - facebook.com facebook Federica è stata uccisa da suo marito Claudio: oggi l'autopsia sul corpo della donna. #DentrolaNotizia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.