L'ho uccisa io Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo. La vicenda ha suscitato grande interesse e attenzione pubblica. Restano da chiarire le circostanze del tragico episodio e le motivazioni alla base del gesto. La procura prosegue nelle indagini per fare luce su quanto accaduto.

In corso l'interrogatorio di garanzia per Claudio Carlomagno: l'uomo starebbe rendendo piena confessione per il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia”Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara Sabazia il 18 gennaio, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati.

L’avvocato di Carlomagno arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo: “È in stato confusionale”L’avvocato di Carlomagno, accusato di femminicidio per il tragico caso di Federica Torzullo, si trova attualmente in uno stato confusionale.

