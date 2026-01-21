Federica Torzullo bomba sul marito Claudio Carlomagno | spunta la telefonata choc

Federica Torzullo, protagonista di una tragica vicenda, è al centro di un’indagine ancora aperta a Anguillara Sabazia. La comunità locale si confronta con un episodio di cronaca caratterizzato da forte impatto emotivo e numerosi aspetti da chiarire. La recente rivelazione di una telefonata shock tra Federica e suo marito Claudio Carlomagno ha aggiunto ulteriori elementi di attenzione e approfondimento alle indagini in corso.

La morte di Federica Torzullo continua a essere al centro dell'attenzione a Anguillara Sabazia, dove la comunità è ancora segnata da un fatto di cronaca caratterizzato da estrema violenza e da numerosi elementi irrisolti. Si tratta di un caso di presunto femminicidio che, con il passare dei giorni, viene ricostruito attraverso nuovi riscontri investigativi e perizie tecniche. Omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Il procedimento penale, seguito dalla Procura di Civitavecchia, mira a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della donna e a definire con precisione il ruolo del marito, Claudio Carlomagno, attualmente al centro delle indagini.

“Al cellulare, e ora sul pc…”. Federica Torzullo, bomba sul marito Claudio Carlomagno: spunta la telefonataLa tragica morte di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia, continua a suscitare attenzione e riflessione.

Federica Torzullo, l’ultima scoperta choc sul marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

