Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. La sua scomparsa avvenuta l’8 gennaio ha portato a un approfondimento delle indagini, che oggi assumono un rilievo particolare con nuove scoperte riguardanti il marito, Claudio Carlomagno. Questo sviluppo rappresenta un passaggio importante nel quadro investigativo sulla tragica perdita di Federica.

La giornata odierna rappresenta una tappa cruciale nell’indagine sulla morte di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio e rinvenuta senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, sulle rive del lago di Bracciano. Nel pomeriggio è programmata l’autopsia sul corpo della donna, accertamento medico-legale che dovrà definire in maniera precisa le cause e le modalità del decesso. Parallelamente, l’attenzione degli investigatori è rivolta alle prossime scadenze giudiziarie, in particolare all’udienza di convalida del fermo del marito, Claudio Agostino Carlomagno, in calendario nei giorni a venire. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Torzullo, l’ultima scoperta choc sul marito Claudio Carlomagno

Federica Torzullo, l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno: “Come viveva a Anguillara”Federica Torzullo, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che si approfondisce con nuove testimonianze sul marito Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, la scoperta choc nella ‘tomba’ scavata dal marito ClaudioFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata nella tomba scavata dal marito Claudio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Scomparsa di Federica Torzullo, l'auto è ancora in giardino: indagato il marito; Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre non avrebbe mai scritto Nutella; Federica Torzullo, l'ingegnera seria e stimata che sognava un nuovo inizio. La madre: Era un vulcano.

Federica Torzullo, come è stata uccisa: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone - Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... ilmattino.it

Federica Torzullo, come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone - Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... leggo.it

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com

"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d facebook