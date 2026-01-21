FarWest raggiunge un nuovo record stagionale grazie a una crescita costante. La sfida tra De Martino e Gerry Scotti si conferma tra i momenti più seguiti della settimana. Su Rai1, la serie Prima di Noi si distingue con una media di 2.131 milioni di spettatori, confermando l’interesse del pubblico verso produzioni di qualità e programmi di intrattenimento consolidati.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Prima di Noi siglare una media di 2.131.000 spettatori pari al 12.5%, mentre su Canale5 la serie turca Io Sono Farah segna 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (618.000 – 2.9%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini si aggiudica 1.004.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 il film Il principe cerca moglie diverte 1.108.000 teste con il 6.2%. Su Tv8 Un Natale regale intrattiene 335.000 spettatori (1.8%) e, sul Nove, Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini registra 577.000 spettatori con il 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FarWest cresce e batte il record stagionale. Testa a testa De Martino-Gerry Scotti

Ascolti tv, la prima serata è di ‘Un Professore’ su Rai1. Testa a testa tra De Martino e ScottiLa prima serata di ieri su Rai1 è stata segnata dall'irresistibile successo di ‘Un Professore 3’.

Gassmann supera Mannoia, Gerry Scotti stacca ancora De MartinoGli ascolti della prima serata di giovedì evidenziano le performance delle principali trasmissioni televisive, con Gassmann che supera Mannoia e Gerry Scotti che mantiene il suo vantaggio su De Martino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ascolti tv, FarWest cresce e batte il record stagionale. Testa a testa De Martino-Gerry ScottiGli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Prima di Noi siglare una media di 2.131.000 spettatori pari al 12.5%, mentre su Canale5 la serie turca Io Sono Farah segna 1.921.000 ... iltempo.it

MoVimento 5 Stelle Camera. . “Altro che Riforma della giustizia, avete creato il Farwest. Queste leggi non proteggono i cittadini, le vittime e i testimoni. Proteggono i criminali. Ecco come funzionano davvero le sue leggi, Ministro Nordio: meno sicurezza, meno - facebook.com facebook