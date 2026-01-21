Fare chiarezza sulla scelta del responsabile di Diagnostica istologica
Per garantire trasparenza e qualità, è importante comprendere i criteri adottati nella selezione del responsabile della struttura “Diagnostica di istologia e citologia patologica ospedaliero-territoriale” di Parma. Questa introduzione illustra i principi e le competenze considerati per individuare la figura più idonea a gestire un servizio fondamentale per la diagnosi e il trattamento dei pazienti, assicurando elevati standard professionali e di cura.
Riferire i criteri con cui è stato individuato il responsabile della struttura "Diagnostica di istologia e citologia patologica ospedaliero-territoriale" di Parma.Questo il tema da cui prende le mosse l'interrogazione di Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia che, nel ripercorrere l'iter relativo a.
