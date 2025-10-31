Concorsi pubblici in Sicilia | Chinnici PD chiede chiarezza sulla scelta di Siracusa come unica sede
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il PD Sicilia interroga il Governo regionale. PALERMO, 31 ottobre 2025. “ Per quale motivo tutte le prove concorsuali in Sicilia continuano a svolgersi esclusivamente a Siracusa, costringendo migliaia di candidati a spostamenti lunghi e onerosi?” È questa la domanda al centro dell’ interrogazione urgente presentata da Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana e vice presidente della V Commissione Lavoro, sottoscritta da tutti i parlamentari del gruppo PD. Disparità tra Sicilia orientale e occidentale. Chinnici evidenzia come la scelta di concentrare tutte le prove al Centro Fiera del Sud di Siracusa comporti una palese discriminazione territoriale, con gravi ripercussioni economiche e logistiche per i candidati provenienti dalle province della Sicilia occidentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
