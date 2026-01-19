Harrison Fiorentina ufficiale il colpo della Viola dal Leeds | tutti i dettagli dell’operazione nel comunicato del club

La Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Harrison dal Leeds United, rafforzando il reparto offensivo. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per dettagliare l’operazione, che rappresenta un intervento strategico nel mercato di gennaio. Con questa acquisizione, la squadra mira a migliorare le proprie potenzialità e ad affrontare con maggiore continuità il prosieguo della stagione.

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, con incarico che partirà dal 4 febbraio. La società ha annunciato la nomina attraverso un comunicato ufficiale, segnando un importante passo nella strategia sportiva del club. La sua esperienza e competenza rappresentano un elemento di stabilità e crescita per la squadra, in un momento di rinnovamento e ambizione per il club viola.

