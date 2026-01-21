Audi ha svelato a Berlino la nuova monoposto che prenderà parte al Mondiale di F1 2026. L'evento segna un'importante svolta per il marchio, introducendo un modello che rappresenta un passo avanti nel progetto di partecipazione al campionato. La presentazione offre uno sguardo sulle linee e sui dettagli tecnici che caratterizzeranno questa nuova fase, evidenziando l’impegno di Audi nel mondo della Formula 1.

Un punto di discontinuità chiaro rispetto al passato. L’Audi ha presentato ieri le forme e i colori della nuova monoposto che sancirà l’inizio di una nuova avventura nel Mondiale 2026 di F1. Una stagione importante, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, che tanta curiosità sta alimentando tra gli appassionati. La Case dei quattro anelli, acquisito quel che era il progetto della Sauber, non ha voluto alcun richiamo rispetto al passato. E così, la presentazione della monoposto tenutasi a Berlino è stato un segnale molto chiaro di discontinuità. La nuova R26 conferma la livrea già mostrata a novembre 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, l’Audi presenta la nuova monoposto del Mondiale 2026 a Berlino

