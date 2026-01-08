La prima vera monoposto F1 2026 che debutta in pista è un'Audi | la mossa a sorpresa del team di Binotto

Audi presenta la sua prima monoposto F1 2026, la R26, che ha debuttato in pista dopo il completamento della fase di sviluppo e test della power unit. Questa mossa rappresenta un passo importante per il team di Binotto, segnando l’ingresso ufficiale nel campionato con un progetto di nuova generazione. Il debutto della R26 offre un’anticipazione delle sfide e delle innovazioni che caratterizzeranno la stagione 2026 di Formula 1.

Audi sorprende la Formula 1: dopo il fire-up della power unit, la R26 è la prima vera monoposto 2026 a debuttare in pista. Shakedown a Barcellona e segnale chiaro alla concorrenza.

F1 | Calendario presentazioni, cambia tutto: ecco quando verrà svelata la prima VERA monoposto 2026 - Cambia il calendario delle presentazioni delle monoposto 2026 di F1: la Haas anticipa i tempi, sarà la prima a svelare la vettura. f1ingenerale.com

F1, le date di presentazione delle nuove monoposto - La stagione 2026 rappresenta un nuovo capitolo per la F1, con un nuovo regolamento tecnico che per ogni monoposto rappresenterà un punto interrogativo. ansa.it

