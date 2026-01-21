Ex Milan Kessie nel mirino della Juventus Romano | Primo incontro con l’agente

Kessie, ex centrocampista del Milan, è al centro di interesse da parte della Juventus. Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, si è svolto il primo incontro tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza bianconera. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, che potrebbe portare Kessie a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, ha voluto fornire degli aggiornamenti di mercato. Tra questi, quello che spicca di più è inerente ad un possibile interesse della Juventus per Franck Kessie, ex centrocampista del Milan ora all'Al-Ahli. Ecco, di seguito, le sue parole: "C'è stato un primo incontro tra la Juventus e l'agente di Franck Kessie, George Atangana. Non è un'operazione per gennaio, ma per l'estate. Kessie ha un'offerta importante di rinnovo da parte dell'Al-Ahli, ma dovrà fare una scelta di vita, cioè se restare in Arabia a guadagnare cifre importanti o se tornare in Europa LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale a Milanello: il motivo della visita e chi ha incontrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Kessie nel mirino della Juventus. Romano: “Primo incontro con l’agente” Juventus: Franck Kessiè nel mirinoLa Juventus valuta l'acquisto di Franck Kessié, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, come rinforzo per il centrocampo. Juventus, Romano su Kessié “La decisione finale spetta a lui”Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione di Franck Kessié, attualmente nel mirino della Juventus. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Calciomercato: Juventus-Mateta, contropiede bianconero - Kessie, Comolli non molla; Kessie Juve, Comolli continua il pressing per l’ex Milan: la strategia per portare il giocatore in bianconero; Kessie Juve Comolli continua il pressing per l’ex Milan | la strategia per portare il giocatore in bianconero. Milan, l’ex Kessié può tornare in Italia: dialoghi con la JuveFranck Kessié potrebbe tornare in Serie A. L’ex centrocampista del Milan è nel mirino della Juventus, molto dipenderà dalla sua volontà. L'articolo Milan, l’ex Kessié può tornare in Italia: dialoghi c ... msn.com Di Marzio: La Juve lavora per riportare in Italia Kessie a giugno. Oggi ci sono stati nuovi contattiLa Juventus lavora per riportare in Italia Frank Kessie. E' quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato-L'Originale: La ... tuttojuve.com La Juventus vuole riportare in Italia Franck Kessie: nuovi contatti La Juventus continua a lavorare sul futuro. I bianconeri stanno lavorando anche per il prossimo mercato di giugno. Si lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista ex Milan, da - facebook.com facebook VIDEO - Lo striscione per Kessie in Coppa d'Africa: è un tifoso del Milan x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.