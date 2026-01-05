Juventus | Franck Kessiè nel mirino

La Juventus valuta l'acquisto di Franck Kessié, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, come rinforzo per il centrocampo. Il mediano ivoriano, classe 1996, potrebbe offrire esperienza e solidità fisica a disposizione di Luciano Spalletti. La trattativa rappresenta una possibile soluzione per rafforzare la linea mediana della squadra in vista della prossima stagione.

La Juventus ha inserito Franck Kessié nella lista dei rinforzi per il centrocampo. Il mediano ivoriano classe 1996, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita, rappresenta un’opportunità concreta per Luciano Spalletti, che cerca un profilo di esperienza e fisicità per completare il reparto. Kessié, ex Milan campione d’Italia 2022 e protagonista con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

