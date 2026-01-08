Juventus Romano su Kessié La decisione finale spetta a lui

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione di Franck Kessié, attualmente nel mirino della Juventus. Secondo Romano, la decisione finale sul trasferimento spetta al giocatore, che dovrà valutare le opportunità e le offerte ricevute. La Juventus è interessata al centrocampista, ma resta da capire quale sarà la scelta definitiva di Kessié, considerando anche altri fattori e possibilità future.

Romano fa il punto della situazione di Kessié Fabrizio Romano, sul suo canale YT, ha parlato del futuro di Franck Kessié che piace alla Juventus. “ Parto dalla situazione di Franck Kessié perché il nome è stato molto discusso negli ultimi giorni come un’opportunità per la Juventus e che il nome L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

