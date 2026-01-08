Juventus Romano su Kessié La decisione finale spetta a lui

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione di Franck Kessié, attualmente nel mirino della Juventus. Secondo Romano, la decisione finale sul trasferimento spetta al giocatore, che dovrà valutare le opportunità e le offerte ricevute. La Juventus è interessata al centrocampista, ma resta da capire quale sarà la scelta definitiva di Kessié, considerando anche altri fattori e possibilità future.

