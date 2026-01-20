Nell' ex Mattatoio di Testaccio nuovi spazi per il dipartimento di Architettura di Roma Tre

All’interno di uno dei padiglioni dell’ex Mattatoio di Testaccio, sono stati creati nuovi spazi per il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. Questa rinnovata area offre un ambiente più funzionale e stimolante per studenti e docenti, contribuendo a rafforzare le attività accademiche e di ricerca nel settore. La riqualificazione si inserisce nel progetto di valorizzazione culturale e didattica dell’ex Mattatoio, promuovendo un rapporto più diretto tra spazi universitari e contesto

