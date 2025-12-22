Da Montemiletto un appello | difendere il tempo prolungato patrimonio educativo di una comunità
In Irpinia, a Montemiletto, una scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato difende la propria esperienza educativa: è l'IC Montemiletto. Lo fa attraverso un appello pubblico, sottoscritto collegialmente dai docenti della scuola secondaria e sostenuto da numerose famiglie, che chiede una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Parco delle Groane, si cambia. Meroni è il nuovo presidente: "Un patrimonio da difendere"
Leggi anche: Valditara evidenzia il ruolo della FIDAE nel sistema educativo:”Nessuno educa da solo, la comunità educante è un noi”
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Da Montemiletto un appello: difendere il tempo prolungato, patrimonio educativo di una comunità.
Rinascita Scott, pena ridotta in appello per Giancarlo Pittelli: Pena ridotta in appello per Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, imputato nel processo Rinascita Scott contro le cosche di ’ndrangheta del Vibonese. La Corte... - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.