Il patrimonio storico e naturale di Villa Litta si illumina di meraviglia e di emozione per Natale

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Villa Litta a Lainate si trasforma, per la prima volta, in un palcoscenico di luci e suoni con Incanto di Luce, il format ideato da Be.it Events e promosso dal Comune di Lainate e dall’Associazione Amici di Villa Litta che celebra il periodo più magico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"Ponte del Diavolo" di Tolve, Europa Verde-AVS: "Con il restauro danno irreversibile al patrimonio storico" Europa Verde Basilicata Europa Verde–AVS esprime forte preoccupazione per quanto accaduto a Tolve, dove il restauro del Ponte Vecchio – il cosidde

Dal 2001, la @FondCorriere custodisce e valorizza il patrimonio storico e culturale del quotidiano, promuovendo il libero scambio di idee, il dialogo e la cultura democratica #BCM25 #Ilpoteredelleidee #Leideedelpotere

Il patrimonio storico e naturale di Villa Litta si illumina di meraviglia e di emozione per Natale - Con Incanto di Luce, la magia del Natale illumina il patrimonio storico e naturale di Lainate, trasformando la Villa in un luogo di meraviglia e di emozione per grandi e piccini, offrendo ...

A Villa Borghese messa a dimora la prima pianta che replica il gene dei platani monumentali - Messa a dimora a Villa Borghese la prima pianta che replica integralmente il patrimonio genetico dei celebri platani monumentali.

Tornano le visite guidate al museo di Villa della Pergola: la storia incontra la natura. - Tornano le visite speciali al Museo e ai Giardini di Villa della Pergola di Alassio da venerdì 21 novembre.