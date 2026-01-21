Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos | cosa succede

Nella mattinata di oggi, lo studio di Lilli Gruber a Davos è stato evacuato improvvisamente. L’emergenza ha interrotto le riprese previste per il programma Otto e mezzo, trasmesso su La7, in occasione del World Economic Forum. Al momento, le ragioni dell’evacuazione non sono state rese note, e si stanno valutando eventuali sviluppi.

È stato evacuato d’urgenza lo studio televisivo allestito a Davos, dove Lilli Gruber avrebbe dovuto condurre in diretta Otto e mezzo su La7, in occasione dello speciale dedicato al World Economic Forum. L’evacuazione è avvenuta mentre il programma stava per andare in onda. A comunicarlo è stata la stessa Gruber, intervenendo in diretta con lo studio di Roma e spiegando il cambio improvviso di assetto: «Siamo fuori dal centro congressi, hanno fatto evacuare tutti perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino e abbiamo dovuto lasciare tutte le nostre cose all’interno». La giornalista ha quindi ceduto la conduzione allo studio centrale, restando però collegata telefonicamente per raccontare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

