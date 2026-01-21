Incendio a Davos paura per Lilli Gruber | evacuato lo studio in diretta

Durante la diretta di Otto e mezzo da Davos, lo studio è stato evacuato a causa di un incendio. Lilli Gruber e il team hanno interrotto la trasmissione per motivi di sicurezza, creando momenti di tensione tra i telespettatori. L'evento ha richiesto un intervento immediato, mentre si attende una comunicazione ufficiale sulle cause e sulle eventuali conseguenze della situazione.

"Scusate, c'è stata un'emergenza. Lo studio dov'era Lilli Gruber a Davos è stato evacuato": la giornalista Lina Palmerini ha accolto così i telespettatori del talk di Otto e mezzo in onda su La7 questa sera, mercoledì 21 gennaio. Da quando è iniziato il World Economic Forum, la conduttrice presenta e modera il dibattito direttamente da Davos. Oggi uno sfortunato evento non solo ha reso complicato l'avvio della puntata ma ha anche fatto preoccupare tutti, sia gli ospiti in studio, Marco Travaglio e Franco Bernabè, che i telespettatori a casa. In particolare, sarebbe stato evacuato il centro congressi a Davos dove era stato allestito lo studio della giornalista, che aveva appena iniziato a condurre il programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

