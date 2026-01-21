Eva Henger e il calvario dopo le protesi al seno | Non riuscivo più ad alzare il braccio è stato terribile

Eva Henger ha condiviso il suo vissuto dopo aver deciso di sottoporsi a un intervento alle protesi al seno. L’ex showgirl ha descritto le difficoltà incontrate, tra cui l’impossibilità di alzare il braccio, e ha spiegato di aver dovuto affrontare tre interventi successivi per risolvere i problemi. La sua testimonianza mette in luce i rischi e le complessità legati a interventi di chirurgia estetica.

Eva Henger ha raccontato il calvario che ha attraversato dopo avere deciso di rifare il seno. Ha dovuto sottoporsi a tre interventi per risolvere i problemi causati dalle protesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Eva Henger, l’incubo delle protesi al seno: “Non ho potuto più muovere il braccio”Eva Henger ha condiviso la propria esperienza riguardante un intervento al seno degli anni ’90, che le ha provocato complicazioni.

Leggi anche: Il calvario di Arianna David: “Devo operarmi di nuovo al seno. La protesi è uscita dal muscolo, sono disperata”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Operazione disastrosa, Eva Henger e l'incubo delle protesi al seno. Il racconto a La volta buona; Eva Henger e il dramma delle protesi al seno: il rischio della rottura e i danni ai muscoli; Eva Henger: Dopo l'operazione al seno non riuscivo più ad alzare il braccio. Mi hanno salvata con un intervento di 5 ore; Eva Henger terrorizzata dopo l'intervento di protesi al seno: Si era rotta, non riuscivo più ad alzare il braccio.

Eva Henger e il calvario dopo le protesi al seno: Non riuscivo più ad alzare il braccio, è stato terribileEva Henger ha raccontato il calvario vissuto dopo un' operazione. Erano gli anni '90 quando decise di rifare il seno. Purtroppo le impiantarono delle protesi che non erano affatto sicure. Così, la ... fanpage.it

Non riuscivo ad alzare il braccio. Cinque ore di operazione: Eva Henger e il dramma del seno rifattoEva Henger racconta a La Volta Buona il suo calvario dopo essersi rifatta il seno: la rottura della protesi e le gravi complicazioni fisiche. donnaglamour.it

«Avevo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio». Eva Henger, ospite a La volta buona, condivide la sua difficile esperienza legata a un intervento al seno, parlando delle gravi conseguenze provocate dalle protesi. Ha dovuto affrontare un lungo percorso, - facebook.com facebook