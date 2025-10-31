Il calvario di Arianna David | Devo operarmi di nuovo al seno La protesi è uscita dal muscolo sono disperata

Arianna David ha già affrontato sei interventi al seno e purtroppo dovrà operarsi di nuovo. L'ex Miss Italia ha espresso la sua disperazione: "Sono terrorizzata all'idea di dovere rifare il calvario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Arianna David: “Calvario dopo operazione al seno, sono disperata” - X Vai su X

Arianna David: "Calvario dopo operazione al seno, sono disperata" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

“La protesi al seno si è rigirata e sta uscendo dallo sterno, sono disperata. La situazione è disastrosa, dovrò essere operata per l’ottava volta”: il calvario di ... - L'ex Miss Italia rivela il suo calvario di 7 interventi di chirurgia estetica e la necessità di un'ottava operazione ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Arianna David racconta il suo dramma con la chirurgia estetica: "Ho affrontato sette interventi, ma è stato un calvario" - Durante la puntata odierna de La Volta Buona, l’ex Miss Italia Arianna David si è lasciata andare a un lungo e toccante racconto sulla sua pessima esperienza con la chirurgia estetica, un percorso ... Si legge su comingsoon.it

“Sette interventi, sono disperata”: il calvario di Arianna David, ex Miss Italia - L'ex Miss Italia Arianna David confessa a La Volta Buona: sette interventi al seno falliti e nuove complicazioni. donnaglamour.it scrive