Antonella Clerici porta a spasso il cane nell' immensa casa nel bosco Le immagini private
Antonella Clerici si dedica a una passeggiata con il suo cane nella suggestiva “casa nel bosco”. Questa residenza, immersa nella natura e dall’atmosfera quasi fiabesca, rappresenta un rifugio quotidiano per la conduttrice. Le immagini private mostrano un angolo di tranquillità e semplicità, lontano dal clamore mediatico, in un ambiente che sembra uscito da una favola ma che è una realtà quotidiana per Antonella.
La famosa “casa nel bosco” dall’atmosfera quasi incantata, che sembra uscita da una favola e che invece è del tutto reale. Antonella Clerici è da sempre molto legata alla sua abitazione, il luogo in cui vive a stretto contatto con la natura anche con i suoi amati cani. Con loro ha instaurato un. 🔗 Leggi su Today.it
!!!! !!! su Rai 1 – The Voice Italy Poeta Urbano – Antonella Clerici – Arisa Nek (Filippo Neviani) – Loredana Bertè Clementino – Fremantle – RaiPlay Arcobaleno Tre – Fremantle facebook
Antonella Clerici con la nuova edizione di #TheVoiceKids - ieri in prima serata su Rai 1 - ha ottenuto il 19,7% di share pari a 3 milioni 42 mila spettatori. #AscoltiTv x.com
