Antonella Clerici porta a spasso il cane nell' immensa casa nel bosco Le immagini private

Antonella Clerici si dedica a una passeggiata con il suo cane nella suggestiva “casa nel bosco”. Questa residenza, immersa nella natura e dall’atmosfera quasi fiabesca, rappresenta un rifugio quotidiano per la conduttrice. Le immagini private mostrano un angolo di tranquillità e semplicità, lontano dal clamore mediatico, in un ambiente che sembra uscito da una favola ma che è una realtà quotidiana per Antonella.

