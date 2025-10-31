Il cane porta a spasso il cane | la scena surreale fa il giro del web Ecco come è possibile

Avete mai visto un cane che porta a spasso un altro cane? No, impossibile. A rimediare all’apparente mancanza, di cui forse nessuno aveva bisogno, ci ha pensato l’azienda cinese Unitree. Come? Con un cane robot. Il video dell’apparente assurdità ha fatto il giro del web scatenando i commenti degli utenti. C’è chi spaventa con l’imminente “rivolta delle macchine” e chi invece immagina un futuro possibile per i cani robot. Nella breve clip il cane, quello vero, non sembra troppo agitato ma anzi cammina sereno in passeggiata. Certo il video dura pochi secondi e non è detto che poco dopo l’esemplare non si sia ribellato al suo “padrone” robot. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “cane” porta a spasso il cane: la scena surreale fa il giro del web. Ecco come è possibile

Altre letture consigliate

Rimini, è allarme lupi vicino ai centri abitati: “Mio cane sbranato davanti alla porta di casa” Le testimonianze dei cittadini della zona in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Un cane robot porta a spasso un cane vero: “È l’inizio della rivolta delle macchine” - È la domanda che si stanno facendo migliaia di utenti dopo aver visto un video diventato virale su X: un cane robot dell’azienda cinese Unitree che passeggia tranquillamente pe ... Riporta msn.com

Napoli, anziano aggredito a bastonate mentre porta a spasso il cane - Paura e indignazione nel Rione Luzzatti a Gianturco, nella zona industriale di Napoli, dove un anziano di quasi 80 anni è stato vittima di aggressione. Come scrive msn.com

Porta a spasso il cane e viene travolto e ucciso insieme all’animale da un’auto pirata - Ieri sera, poco prima delle 20, era uscito per portare a spasso il suo cane quando è stato travolto e ucciso insieme al suo animale da un’auto pirata. Come scrive blitzquotidiano.it