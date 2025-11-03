Si finge carabiniere per entrare in casa di un'anziana e le ruba tutti i gioielli d'oro

È accaduto a Paestum, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver derubato un'anziana del posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Si finge muta per truffare i clienti di un supermercato, ma viene scoperta da un Carabiniere fuori servizio - X Vai su X

Si finge carabiniere per tentare un furto: paura a Prascorsano. Indagano i (veri) militari dell'Arma - facebook.com Vai su Facebook

PRASCORSANO - Si traveste da carabiniere per rubare nelle case: tentato furto in strada per Pratiglione - A dare notizia di quanto successo è stata l'amministrazione comunale attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina social del Comune. Scrive quotidianocanavese.it

“Sono un carabiniere, mi faccia entrare”: ruba gioielli dal valore di 10 mila euro in casa di un’anziana, arrestato - È accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana palermitana, utilizzando il “metodo del finto carabiniere”. Segnala mondopalermo.it

Fingono rapina in casa di anziana: travestiti da carabinieri la derubano - Fingendosi un ufficiale dei Carabinieri e simulando un controllo legato a una rapina mai avvenuta, un uomo di 41 anni è riuscito a ingannare un’anziana e a s ... Lo riporta ilfattovesuviano.it