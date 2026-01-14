Varese ladro ruba in casa e il proprietario lo uccide
A Varese, un ladro è stato ucciso dopo aver tentato di entrare in una casa e essere stato accoltellato dal proprietario. L’episodio si è verificato durante un tentativo di furto, con il proprietario che ha reagito in modo deciso. La vicenda è sotto indagine, mentre le autorità stanno valutando le circostanze e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Un ladro è morto dopo essere stato accoltellato dal proprietario della villa in cui aveva fatto irruzione. E’ successo poco dopo le 11 a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La ricostruzione dei fatti. L’uomo è entrato nell’abitazione assieme a un complice. All’interno, però, era presente il proprietario che ha sentito i rumori e ha scoperto i due. Subito è nata una lite durante la quale il padrone di casa è stato colpito con numerosi pugni al volto. Uno dei due ladri è stato raggiunto da un fendente sferratogli con un coltello dal proprietario della villa. La coppia poi è riuscita a scappare con una auto guidata da un terzo complice che li aspettava all’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ladro ruba tutti gli ori in una casa. L’uomo lo riconosce dentro un bar
Leggi anche: Ruba a casa di un dirigente sportivo, il ladro è un calciatore della squadra rivale. La bravata del 21enne: dove lo hanno ritrovato
Ruba in una villa del Varesotto e viene ferito dal proprietario di casa: scaricato in ospedale dai complici, ladro muore - Ferito da una coltellata nel corso di una rapina in villa, uomo viene scaricato in ospedale dai complici e muore poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. ilriformista.it
Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando, muore un ladro - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. ilgiorno.it
Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace ... tg24.sky.it
In edicola con #Prealpina #Primopiano | Pericolo polmonite #Cairate | Ladro in giardino, preso con il complice #Luino | Pugni e sputi contro i carabinieri #Oltreconfine | Le nuove regole del 2026 svizzero #Varese | Ciclopedonale: "Ora fermate il cantiere" # facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.