varese ladro ruba in casa e il proprietario lo uccide

A Varese, un ladro è stato ucciso dopo aver tentato di entrare in una casa e essere stato accoltellato dal proprietario. L’episodio si è verificato durante un tentativo di furto, con il proprietario che ha reagito in modo deciso. La vicenda è sotto indagine, mentre le autorità stanno valutando le circostanze e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Un ladro è morto dopo essere stato accoltellato dal proprietario della villa in cui aveva fatto irruzione. E’ successo poco dopo le 11 a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La ricostruzione dei fatti. L’uomo è entrato nell’abitazione assieme a un complice. All’interno, però, era presente il proprietario che ha sentito i rumori e ha scoperto i due. Subito è nata una lite durante la quale il padrone di casa è stato colpito con numerosi pugni al volto. Uno dei due ladri è stato raggiunto da un fendente sferratogli con un coltello dal proprietario della villa. La coppia poi è riuscita a scappare con una auto guidata da un terzo complice che li aspettava all’esterno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

