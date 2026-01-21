L’emorragia sottocongiuntivale è una condizione caratterizzata da un sanguinamento sotto la congiuntiva dell’occhio, che può causare arrossamento temporaneo. Questa problematica, spesso innocua, può essere scatenata da vari fattori come stress o traumi minori. Recentemente, Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole durante il World Economic Forum di Davos, alimentando speculazioni sulle sue motivazioni di salute, tra cui proprio l’emorragia o altre condizioni oculari.

Macron era apparso con l'occhio destro rosso e parzialmente iniettato di sangue anche durante il suo discorso di Capodanno alle Forze Armate. Aveva anche scherzato su questo, definendolo «l'occhio della tigre», «un segno di determinazione», alludendo a Georges Clemenceau, soprannominato appunto «la Tigre», una figura storica nota per aver incarnato la risolutezza francese durante la Prima Guerra Mondiale. «Non è nulla di grave», aveva assicurato già in quella occasione, poi, qualche giorno fa, durante un'altra occasione pubblica, è tornato ancora sull'argomento sottolineando, come riporta Le Parisien: «Vi prego di scusarmi per questi occhiali, dovuti a un piccolo inconveniente», ha ripetuto aggiungendo anche: «Devo indossarli per un po', quindi dovrete sopportarmi così». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emorragia sottocongiuntivale, che cos'è il problema medico che costringe Emmanuel Macron a indossare occhiali da sole

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione, cosa ha avuto: «Dovrete sopportarmi così» – Il videoEmmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole blu durante una riunione all’Eliseo dedicata al futuro della Nuova Caledonia.

Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”Durante il vertice a Parigi sulla Nuova Caledonia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto con gli occhiali da sole, suscitando curiosità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Macron e l'emorragia sottocongiuntivale, ecco perché porta gli occhiali da sole; Davos 2026, perché Macron ha parlato con gli occhiali da sole; Macron e il problema all’occhio: perché indossa gli occhiali da sole in pubblico; L’irritazione dell’Eliseo: È un nuovo imperialismo, non cediamo ai bulli.

Emorragia sottocongiuntivale, che cos'è il problema medico che costringe Emmanuel Macron a indossare occhiali da soleAl World Economic Forum di Davos, il Presidente francese ha parlato indossando ancora una volta un paio di occhiali da aviatore, come già accaduto in altre recenti occasioni pubbliche. Una scelta dett ... vanityfair.it

Macron e l'emorragia sottocongiuntivale, ecco perché porta gli occhiali da soleConsiste nella rottura di un piccolo vaso sanguigno sulla superficie dell’occhio, che può provocare una macchia rossa ben visibile e circoscritta e, in alcuni casi, una maggiore sensibilità alla luce ... corriere.it