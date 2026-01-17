Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione cosa ha avuto | Dovrete sopportarmi così – Il video

Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole blu durante una riunione all’Eliseo dedicata al futuro della Nuova Caledonia. All’incontro, erano presenti importanti figure politiche, tra cui la presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet e il presidente del Senato Gérard Larcher. Il gesto ha attirato l’attenzione, con Macron che ha commentato: «Dovrete sopportarmi così».

Emmanuel Macron si è presentato venerdì all’Eliseo con occhiali da sole bluastri durante una riunione sul futuro istituzionale della Nuova Caledonia, alla quale hanno partecipato la presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il presidente del Senato Gérard Larcher e rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso del territorio d’oltremare nel Pacifico. «Vi prego di scusarmi per questi occhiali che sono legati a un problema benigno», ha spiegato il presidente francese all’inizio dell’incontro citato da Le Parisien. Macron ha poi aggiunto: «Sono obbligato a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bianca Berlinguer conduce E’ sempre cartabianca con gli occhiali da sole: cosa è successo? Il Video Mediaset Leggi anche: Macron con gli occhiali da sole scuri all'Eliseo: Li dovrò portare per un po' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”; Cosa è successo all’occhio di Macron? La battuta del presidente francese: Segno di determinazione; Francia24: Macron ha gli occhi rossi – Francia irriformabile, nessun limite agli “arrêt maladie” – Libretto A 1.5% – Meteo Week End Parigi e Milano; Crans-Montana, interrogati i titolari del bar, l'arrivo a testa bassa. Macron con gli occhiali da sole all'Eliseo: «Ho avuto un problema alla vista, li dovrò portare per un po'» VIDEO - «Vedete i miei occhiali da sole scuri, ho avuto un piccolo problema alla vista. ilgazzettino.it

Macron in riunione all'Eliseo con gli occhiali da sole: "Devo indossarli per un po', dovrete sopportarmi così" - "Vi prego di scusarmi per questi occhiali, dovuti a un piccolo inconveniente", spiega ai membri delle istituzioni presenti alla ... tg.la7.it

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione, cosa ha avuto: «Dovrete sopportarmi così» – Il video - Le battute nei giorni scorsi sugli «occhi delle tigre» del presidente francese a chi avevano notato l'anomalia all'occhio destro. open.online

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato i colloqui al Palazzo dell'Eliseo, riunendo la Presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il Presidente del Senato Gérard Larcher e i rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della N - facebook.com facebook

. @EmmanuelMacron : "Su richiesta della Danimarca, ho deciso che la Francia parteciperà alle esercitazioni congiunte organizzate dalla Danimarca in Groenlandia, l'Operazione Endurance Arctique. I primi elementi militari francesi sono già in arrivo. Altri seg x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.