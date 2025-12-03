Emma Villas in trasferta a Macerata Piccinelli | Pronti a dare battaglia
Torna in campo la Emma Villas Codyeco che oggi alle 20,30 affronta Macerata (diretta Dazn) in trasferta nel primo turno infrasettimanale di A2. In casa biancorossoblù c’è entusiasmo dopo il successo di domenica a Taranto, ma oggi nelle Marche serve attenzione contro un team reduce da un ko di misura, 3-2, a Brescia. "Siamo contenti di come è andata a Taranto perché è sempre un campo molto difficile – dice il libero Alessandro Piccinelli (foto) –. Siamo stati bravi a reagire dopo il primo set e a vincere ai vantaggio un incredibile terzo set. È stata una partita lunga come secondo me lo sarà anche quella di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
I risultati della settima giornata di Serie A2 Credem Banca e la classifica aggiornata dopo l'ultimo turno giocato #emmavillascodyecolupisiena #SerieA2M #credembanca - facebook.com Vai su Facebook
Emma Villas in trasferta a Macerata. Piccinelli: "Pronti a dare battaglia" - Torna in campo la Emma Villas Codyeco che oggi alle 20,30 affronta Macerata (diretta Dazn) in trasferta nel primo ... Riporta sport.quotidiano.net
Pallavolo A2M – Macerata punta sul fortino casalingo contro Siena, in un campionato sempre più incerto - La Serie A2 Credem Banca si appresta a vivere l'ottava giornata infrasettimanale, che vedrà la Banca Macerata Fisiomed ospitare la Emma Villas Codyeco Lupi Siena domani, mercoledì 3 dicembre (ore 20. ivolleymagazine.it scrive
Oggi l’Emma Villas gioca un altro test. Nelle Marche c’è la sfida a Macerata - Torna in campo oggi per un altro test amichevole del suo lungo precampionato la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Secondo lanazione.it
Emma Villas prima verifica esterna - La Emma Villas Siena va in Abruzzo, a Pineto, per cercare di proseguire sull’onda lunga del successo all’esordio contro Aversa. Da rainews.it
Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena di nuovo al lavoro. Domenica arriva la neopromossa Sorrento - Dopo il successo di Fano, che ha portato i primi punti esterni della stagione, la Emma Villas Codyeco è tornata ... Come scrive msn.com
Pallavolo Serie A2. Emma Villas in Puglia nella tana della Prisma Taranto - L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è attesa da una lunga trasferta in Puglia. Secondo lanazione.it