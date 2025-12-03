Torna in campo la Emma Villas Codyeco che oggi alle 20,30 affronta Macerata (diretta Dazn) in trasferta nel primo turno infrasettimanale di A2. In casa biancorossoblù c’è entusiasmo dopo il successo di domenica a Taranto, ma oggi nelle Marche serve attenzione contro un team reduce da un ko di misura, 3-2, a Brescia. "Siamo contenti di come è andata a Taranto perché è sempre un campo molto difficile – dice il libero Alessandro Piccinelli (foto) –. Siamo stati bravi a reagire dopo il primo set e a vincere ai vantaggio un incredibile terzo set. È stata una partita lunga come secondo me lo sarà anche quella di Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emma Villas in trasferta a Macerata. Piccinelli: "Pronti a dare battaglia"