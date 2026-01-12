Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas lotta con grinta Pineto prende i punti
Nella recente sfida di Serie A2 di pallavolo, l’Emma Villas ha affrontato con determinazione il Pineto, che ha conquistato la vittoria in quattro set. La partita ha mostrato equilibrio e impegno da entrambe le squadre, con punti distribuiti tra vari giocatori. Di seguito i dettagli del punteggio e delle prestazioni dei protagonisti, evidenziando la competitività della gara e il continuo impegno delle due formazioni.
EMMA VILLAS 1 ABBA PINETO 3 23-25, 19-25, 25-23, 34-36 EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto 9, Bini (L), Nelli 16, Compagnoni 6, Randazzo 18, Maletaj, Ceban, Baldini, Benavidez 12. Allenatore Petrella. ABBA PINETO: Zamagni 8, Trillini 5, Catone, Morazzini (L), Schianchi, Larizza, Rascato, Khauchuck 34, Di Silvestre 16, Pesare (L), Castagneri, Suraci, Allik 16, Calonico. Allenatore Di Tommaso. SANTA CROCE – Senza Ceban (infortunato e da valutare in settimana) la Emma Villas cede contro la Abba Pineto al termine di una gara molto equilibrata ed emozionante al termine della quale i padroni di casa avrebbero forse meritato di portare a casa qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
