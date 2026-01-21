Emma Metrangolo, giovane talento di Sant’Angelo Lodigiano, ha attirato l’attenzione durante la prima puntata di “The Voice Kids” su Rai1. Con una voce calda e vellutata, ha dimostrato grande potenziale e passione per il canto, sottolineando come questa attività le porti gioia e soddisfazione. La sua performance ha lasciato un'impressione positiva, confermando il suo talento e la sua determinazione nel percorso musicale.

Ha incantato tutti con la sua voce calda e vellutata la giovanissima Emma Metrangolo di Sant’Angelo Lodigiano durante la prima puntata di “The Voice Kids” andata in onda sabato 10 gennaio su Raiuno. Il talent show dei piccoli talenti canori condotto da Antonella Clerici è stato seguito da oltre tre milioni di spettatori (19,7% di share). Emma, 10 anni, alunna in quinta classe della primaria Morzenti, si è esibita con un look da “cowgirl” prima nel brano “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari ("un brano che era tra i preferiti di mio nonno che è scomparso da poco" ha spiegato emozionata in tv) nella versione però rifatta da Malika Ayane nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emma a “The Voice kids“: "Il canto mi dà gioia"

