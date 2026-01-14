Elodie dimentica Andrea Iannone e vola in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini | un viaggio tra amiche o l’inizio di una relazione?

Elodie è recentemente apparsa in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini, condividendo momenti di relax sui social. Dopo il tour italiano, la cantante si gode una pausa, alimentando alcune speculazioni su un possibile cambiamento nella sua sfera privata. La vacanza ha suscitato interesse tra i fan, che si chiedono se si tratti di un semplice viaggio tra amiche o di un nuovo passo nella sua vita sentimentale.

Felice e spensierata: Elodie ha condiviso sui social le foto della vacanza in Thailandia. La cantante ha da poco concluso il tour che l'ha portata a esibirsi nelle principali città italiane. Dopo il full immersion di concerti, l'artista si è concessa una vacanza insieme alle ballerine e amiche che hanno condiviso con lei il palco dell'Elodie Show 2025. Le immagini del viaggio thailandese sono state condivise dalla stessa cantante, ritratta mentre assaggia lo street food locale e si diverte in discoteca. Insieme alla cantante c'era Franceska Nuredini, al centro dei gossip per una possibile relazione.

