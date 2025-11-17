Regionali lo scontro nel Campo Largo | Manfredi sfida De Luca a Salerno

Tempo di lettura: 3 minuti Nella campagna elettorale per le Regionali in Campania non c’è solo lo scontro tra opposti candidati, ma anche un duello tutto interno nel Campo Largo. Quello tra i due principali antagonisti vivrà domani un momento cruciale. Gaetano Manfredi, infatti, ‘sfiderà’ Vincenzo De Luca in casa sua. Due appuntamenti in agenda, per il sindaco di Napoli e vero “king maker” del candidato presidente Roberto Fico. Il primo alle ore 18.30, al teatro Pasolini di Salerno. Nelle vesti di presidente Anci, Manfredi discuterà di un nuovo assetto territoriale della Regione Campania. La visione contempla il rilancio del ruolo dei Comuni, sviluppando un rapporto tra Napoli e Salerno fondato sulla complementarietà e l’integrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, lo scontro nel Campo Largo: Manfredi sfida De Luca a Salerno

News recenti che potrebbero piacerti

? JUNIORES REGIONALI E: Gioia e riscatto Usd Soncinese, 2-0 nello scontro diretto con San Pancrazio. Niente punti per Unione Sportiva Pianenghese, il Gussago scappa al secondo posto. Sconfitta amara per Polisportiva Castelnuovo 1996. - facebook.com Vai su Facebook

Ieri ero a un confronto tra candidati alle regionali del Veneto e un esponente di destra affermava che bisogna smettere di dire che "con la cultura non si mangia". Mi sono girata e gli ho risposto: "ma lo sa che siete voi di destra a dirlo?" @ElenaOstanel #Padov Vai su X

Regionali Campania e Puglia, campo largo si spacca?/ De Luca attacca Fico, AVS difende Vendola contro Decaro - A livello mediatico, la mancanza di una scelta finale ancora per i candidati delle Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia comporta ovvi rischi al Centrodestra, che ancora non ha fissato un ... Si legge su ilsussidiario.net

BUCO SANITA’, RETE OSPEDALIERA E BILANCIO REGIONALE: INTERVISTA A SANDRO MARIANI, LA DIRETTA - L’AQUILA – Il bilancio dell’ultimo consiglio regionale connotato da un duro scontro tra maggioranza e opposizione del campo largo, e anche dentro la maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio di Fd ... abruzzoweb.it scrive

Regionali, in Campania il Campo largo torna unito: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli insieme sul palco - Il 20 novembre il leader del centrosinistra saranno a Napoli per sostenere il candidato Roberto Fico. Riporta corriere.it