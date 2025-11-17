Regionali lo scontro nel Campo Largo | Manfredi sfida De Luca a Salerno

Anteprima24.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Nella campagna elettorale per le Regionali in Campania non c’è solo lo scontro tra opposti candidati, ma anche un duello tutto interno nel Campo Largo. Quello tra i due principali antagonisti vivrà domani un momento cruciale. Gaetano Manfredi, infatti, ‘sfiderà’ Vincenzo De Luca in casa sua. Due appuntamenti in agenda, per il sindaco di Napoli e vero “king maker” del candidato presidente Roberto Fico. Il primo alle ore 18.30, al teatro Pasolini di Salerno. Nelle vesti di presidente Anci, Manfredi discuterà di un nuovo assetto territoriale della Regione Campania. La visione contempla il rilancio del ruolo dei Comuni, sviluppando un rapporto tra Napoli e Salerno fondato sulla complementarietà e l’integrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali lo scontro nel campo largo manfredi sfida de luca a salerno

© Anteprima24.it - Regionali, lo scontro nel Campo Largo: Manfredi sfida De Luca a Salerno

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali Campania e Puglia, campo largo si spacca?/ De Luca attacca Fico, AVS difende Vendola contro Decaro - A livello mediatico, la mancanza di una scelta finale ancora per i candidati delle Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia comporta ovvi rischi al Centrodestra, che ancora non ha fissato un ... Si legge su ilsussidiario.net

regionali scontro campo largoBUCO SANITA’, RETE OSPEDALIERA E BILANCIO REGIONALE: INTERVISTA A SANDRO MARIANI, LA DIRETTA - L’AQUILA – Il bilancio dell’ultimo consiglio regionale connotato da un duro scontro tra maggioranza e opposizione del campo largo, e anche dentro la maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio di Fd ... abruzzoweb.it scrive

regionali scontro campo largoRegionali, in Campania il Campo largo torna unito: Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli insieme sul palco - Il 20 novembre il leader del centrosinistra saranno a Napoli per sostenere il candidato Roberto Fico. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Scontro Campo Largo