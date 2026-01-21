Eleonora Palmieri trasferita oggi a Cesena de Pascale | L’Emilia-Romagna la abbraccia

Oggi Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, è stata trasferita all’ospedale Bufalini di Cesena dopo l’incidente di Capodanno a Crans Montana. La struttura, riconosciuta per le sue eccellenze nel trattamento dei grandi ustionati e della dermatologia, rappresenta un punto di riferimento per il suo percorso di recupero. La notizia sottolinea l’attenzione dell’Emilia-Romagna verso il benessere e la cura delle persone in situazioni di emergenza.

Rimini, 21 gennaio 2026 – Eleonora Palmieri è tornata (quasi) a casa. Per la veterinaria, 29 anni di Cattolica, rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana è arrivato il momento che attendeva da giorni: da oggi è stata trasferita all’ ospedale Bufalini di Cesena, struttura all’avanguardia nel campo della dermatologia e in particolare del recupero dei grandi ustionati. Eleonora: dal Niguarda al Bufalini. Eleonora ha dunque lasciato quella camera dell’ospedale Niguarda che aveva descritto “un po’ come casa mia” nel suo racconto dei giorni che sono seguito alla strage in Svizzera. Ha spiegato come la notte sia ancora il momento più difficile e come sia ancora più difficile pensare a quelle 40 persone, tanti giovanissimi, che da quel locale non sono riusciti a uscire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

