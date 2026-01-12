Feriti di Crans Montana Bertolaso | Eleonora Palmieri sarà trasferita in Romagna

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans Montana. Tra loro, Eleonora Palmieri sarà trasferita in Romagna. Si tratta di un intervento previsto nel percorso di cura, volto a garantire le migliori condizioni di recupero. La comunicazione fornisce un quadro chiaro sulla gestione delle persone coinvolte nell’incendio della notte di Capodanno, giustificando le scelte logistiche e sanitarie adottate.

Bertolaso: «Preoccupano le complicanze polmonari dei feriti di Crans» x.com

Crans-Montana: l'ultimo dei feriti lombardi è arrivato al Niguarda da Zurigo. Il 16enne milanese Leonardo Bove, rimasto ferito nel rogo del Constellation, è stato ricoverato nell'ospedale cittadino. Leonardo ha ustioni su oltre il 50% del corpo - fanno sapere dall' - facebook.com facebook

