Feriti di Crans Montana Bertolaso | Eleonora Palmieri sarà trasferita in Romagna
L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans Montana. Tra loro, Eleonora Palmieri sarà trasferita in Romagna. Si tratta di un intervento previsto nel percorso di cura, volto a garantire le migliori condizioni di recupero. La comunicazione fornisce un quadro chiaro sulla gestione delle persone coinvolte nell’incendio della notte di Capodanno, giustificando le scelte logistiche e sanitarie adottate.
Il punto dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia sui feriti arrivati dalla Svizzera dopo il rogo della notte di Capodanno. Video Agtw. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
