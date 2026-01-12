eleonora palmieri ustionata a crans montana sta meglio presto trasferita in romagna

Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni rimasta ustionata a Crans-Montana durante la tragica notte di Capodanno, sta migliorando. Dopo le cure in Svizzera, è prevista a breve il trasferimento in Romagna, dove potrà continuare il percorso di recupero. La comunità locale si unisce nel sostegno a Eleonora, sperando in un pieno ristabilimento.

Rimini, 12 gennaio 2026 – Finalmente una buona notizia per Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di Cattolica, ferita nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Poco dopo era stata trasportata in elicottero all’ ospedale Niguarda di Milano. Ma ora si avvicina il momento in cui si potrà avvicinare a casa. Strage di Crans-Montana: ancora lutto, ma è il momento delle indagini Eleonora Palmieri, cosa ha detto Bertolaso. “Tra i pazienti al Niguarda - ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia – c’è una ragazza che vive in Romagna e che immagino la prossima settimana verrà trasferita in una struttura ospedaliera vicino a casa sua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

