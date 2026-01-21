È possibile spiare i pc dei magistrati Nordio nega | Accuse surreali Ma Report mostra la prova in diretta

Recenti inchieste hanno evidenziato vulnerabilità nei computer dei magistrati italiani. Report ha mostrato come, attraverso un software installato su circa 40.000 terminali, sia possibile accedere da remoto ai dispositivi senza il consenso degli utenti. Nordio ha negato le accuse, definendole “surreali”, ma la questione rimane aperta, sollevando importanti interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati giudiziari.

Report rivela che tutti i computer dei magistrati d'Italia sono resi vulnerabili da un software installato su 40mila terminali che consente di accedere da remoto ai pc senza che loro se ne accorgano. Il Ministero ammette che questo software esiste, ma sostiene che non è attivato e che richiede il consenso. Lo scontro diventa subito politico, con il Pd che chiede le dimissioni del ministro e Carlo Nordio che nega ogni rischio e ribalta la questione: "Ci accusate di spiare i magistrati, una cosa gravissima". E rincara: "Ranucci crea allarme sociale ". Eppure la prova provata c'è, e l'ha fatta proprio un magistrato.

