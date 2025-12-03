 Dugenta Museo dell’Ambiente Cultura della legalità | venerdì l’inaugurazione

Tempo di lettura: 2 minuti “Il primo museo regionale della legalità è il nostro impegno per i giovani e per la comunità”: il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, annuncia l’inaugurazione del nuovo Museo dell’Ambiente – Cultura della Legalità, che aprirà ufficialmente venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17.00 in Piazza Mercato, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. La struttura è stata realizzata grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Legalità (PON Legalità 2014–2020) e rappresenta il primo presidio regionale dedicato alla diffusione dei valori della legalità, dell’educazione civica e della responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

