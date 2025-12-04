A Dugenta apre il museo dell’ambiente e cultura della legalità

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Il primo museo regionale della legalità è il nostro impegno per i giovani e per la comunità “: il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, annuncia l’inaugurazione del nuovo Museo dellAmbienteCultura della Legalità, che aprirà ufficialmente domani alle ore 17 in piazza Mercato. La struttura è stata realizzata grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Legalità (PON Legalità 2014-2020) e rappresenta il primo presidio regionale dedicato alla diffusione dei valori della legalità, dell’educazione civica e della responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

a dugenta apre il museo dell8217ambiente e cultura della legalit224

© Anteprima24.it - A Dugenta apre il museo dell’ambiente e cultura della legalità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Apre a Lisbona un nuovo museo di arte contemporanea - Dal prossimo 22 marzo Lisbona avrà un nuovo museo, il MACAM: Museo di arte contemporanea Armando Martins, dal nome del collezionista che ha ideato e creato questo spazio per accogliere la sua ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dugenta Apre Museo Dell8217ambiente