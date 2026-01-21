Dopo averla anticipata a Lucca, il fumettista italiano fa finalmente ritorno in streaming con la sua terza serie d'animazione rivelando le prime immagini e la data d'uscita ufficiale Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare che arriverà sulla piattaforma il prossimo maggio. Nel filmato vediamo Zero e l'Armadillo sfrecciare in auto intenti a raggiungere Sarah che li sta aspettando. Essendo in ritardo, l'Armadillo prova a convincere il protagonista a prendere tempo e inventarsi qualche scusa, come il fatto di star cercando parcheggio o, addirittura, di stare già in loco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Due spicci, la serie della maturità di Zerocalcare? “Racconto il senso di tradimento di una generazione”

"Due spicci": svelata la data di uscita della nuova serie Netflix di ZerocalcareÈ stata annunciata la data di uscita della nuova serie di Zerocalcare su Netflix, intitolata

Leggi anche: “Ve prego se siete di Roma, non rosicate che non è du’ spicci”: Zerocalcare svela il nuovo film “Due Spicci” al Lucca Comics & Games – IL VIDEO

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il tax credit nel cinema: tre milioni per Zerocalcare; 10 serie animate da non perdere nel 2026; Zerocalcare disegna Due spicci ma prende 3 milioni; ‘Divine Comedy’: il film sarcastico che sfida la censura iraniana.

Due Spicci, Zerocalcare e Armadillo nel teaser trailer della nuova serie animata NetflixLibero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. libero.it

Due Spicci: il trailer e la data di uscita della nuova serie di ZerocalcareDopo il grandissimo successo di Strappare lungo i bordi, e Questo mondo non mi renderà cattivo, Netflix presenta la nuova serie di Zerocalcare, intitolata Due ... filmpost.it

Il primo trailer di “Due spicci”, la nuova serie animata di Zerocalcare x.com

Netflix. . Zerocalcare sta arrivando. Letteralmente. Due Spicci, la nuova serie animata, sarà disponibile a Maggio, solo su Netflix. - facebook.com facebook