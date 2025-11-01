Ve prego se siete di Roma non rosicate che non è du’ spicci | Zerocalcare svela il nuovo film Due Spicci al Lucca Comics & Games – IL VIDEO
A sorpresa, oggi 1 novembre, il fumettista Zerocalcare (vero nome Michele Rech) è comparso in Piazza San Michele durante il Lucca Comics & Games. Una occasione unica per lanciare il nuovo progetto animato seriale targato Netflix in arrivo nel 2026 dal titolo “Due Spicci”. Anche in questa occasione, a dare voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza pungente del protagonista, sarà Valerio Mastandrea. Nel cuore della città, infatti, è comparsa ieri, venerdì 31 ottobre, un’installazione con l’Armadillo gigante in cui si invitavano i fan a scatenare la propria creatività, indovinando il nome della nuova serie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
