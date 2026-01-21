Due giorni di modifiche alla circolazione dei treni

Per i giorni di sabato 24 e domenica 25 gennaio, saranno introdotte modifiche alla circolazione ferroviaria a Firenze. I lavori riguardano la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino” e il rinnovo degli scambi presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Queste attività potrebbero influire sui servizi ferroviari, pertanto si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare il viaggio.

Modifiche alla circolazione ferroviaria nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio per lavori legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” a Firenze e al rinnovo degli scambi nell’ambito della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Per i lavori legati a “Ponte al.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazionePer consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, i treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia saranno sospesi per 10 giorni.

Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorniDal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico.

