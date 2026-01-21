Due esplosioni nella notte a Sant'Agata dei Goti | ladri fanno saltare il bancomat

Nella notte a Sant’Agata dei Goti, due esplosioni hanno interessato un istituto bancario, presumibilmente causate da ladri intenti a far saltare il bancomat. L’intervento ha provocato danni alla struttura, mentre il bottino rimane ancora da accertare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Colpo in banca nella notte a Sant'Agata dei Goti (Benevento): i ladri hanno fatto esplodere il bancomat, bottino ancora da quantificare. Assalto nella notte a Sant'Agata de' Goti: Bancomat fatto esplodere e portato via. Nella notte a Sant'Agata de' Goti, un tentativo di furto ha interessato il Bancomat della Banca di Credito Popolare in piazza Trieste.

