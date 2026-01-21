Al secondo turno di Melbourne, Jannik Sinner affronterà l’avversario australiano, che domani compie 34 anni. Ex numero 46 del ranking ATP, ora si trova alla posizione 88. In questa fase della competizione, l’attenzione è rivolta alle sfide che caratterizzano il percorso dell’azzurro e ai prossimi avversari che potrebbero emergere nel torneo.

James Duckworth da Sydney ha un conto in sospeso da anni col destino. Il tempo di diverse stagioni tennistiche lo hanno scandito per lui le operazioni chirurgiche fra piede destro (tre), gomito (altrettante), spalla (due) e anca (una). Un ricettacolo di interventi che non lo ha risparmiato neanche nel gennaio 2022, proprio mentre spegneva le candeline in ospedale: "Già, non è il modo in cui avevo pianificato di passare questo compleanno" postava rassegnato sui social. Ha sfidato il destino a carte e gli assi non li ha visti quasi mai. Ecco perché stavolta, il giorno dopo il trentaquattresimo compleanno, si gode il primo vero carico di briscola: si chiama Sinner ed è il suo prossimo avversario all’Australian Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duckworth, quando Jannik scagliò la racchetta: chi è il prossimo avversario di Sinner

Chi è James Duckworth, il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: ha battuto una promessa croataJames Duckworth, tennista australiano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Duckworth, quando Jannik scagliò la racchetta: chi è il prossimo avversario di SinnerAl secondo turno di Melbourne, l'azzurro trova l'australiano, che domani compie 34 anni: ex numero 46, ora è 88° in classifica ... msn.com

Tennis: Australian Open, non c’è storia tra Duckworth e Sinner, la vittoria di Jannik non è quotataCosì com’era accaduto al turno precedente contro Gaston, anche per il secondo turno degli Australian Open la vittoria di Jannik Sinner su James Duckworth non è neanche quotata dalla maggior parte degl ... napolimagazine.com

Archiviato in scioltezza il primo turno agli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il suo secondo appuntamento dello Slam. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/australian-open-sinner-duckworth-quando-vedere-match-854727.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

#Sinner- #Duckworth Jannik nel secondo turno di #AustralianOpen scenderà in campo contro l'australiano domani alle 9 oea italiana. La partita sarà trasmessa sui canali Eurosport e anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ x.com