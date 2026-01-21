Droga e centinaia di euro nelle mani di due minorenni a Foligno denunciati per spaccio

A Foligno, due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia per detenzione di hashish con finalità di spaccio, a seguito di un controllo in via Lazio. L'intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a una denuncia formale, evidenziando l'importanza della prevenzione e del ruolo delle forze dell'ordine nel contrasto alla droga tra i giovani.

Due minorenni sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a seguito di controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 18 gennaio a Foligno. I giovani sono stati fermati nei pressi di via Lazio, dove sono stati trovati in possesso di hashish e di una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita. I controlli a Foligno Il fermo e la perquisizione Il secondo minorenne già noto alle forze dell'ordine Denuncia e sequestro Conclusioni I controlli a Foligno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione si è svolta nel corso di un'attività di monitoraggio condotta dagli agenti nei pressi di via Lazio.

